جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والنصر على الاتحاد والحزم (صورة)

حافظ نادي الهلال على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه اليوم السبت، على الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية على الاتحاد بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 92، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال ضمن الحولة 19 للدوري.

وبهذا الفوز يواصل الهلال الصدارة بعد وصوله إلى النقطة 44، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19، في المركز الثالث عشر.

الاتحاد سجل الهدف الأول في الدقيقة 78، عن طريق رومارينهو بعد عرضية منصور الحربي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 92 احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعد ارتطام الكرة بيد لاعب الاتحاد بوني، ليسددها إدواردو ويصدها الحارس جروهي، ويكملها إدواردو في الشباك، معلنا هدف الهلال الأول.

وفي مباراة أخرى، حقق النصر، الفوز على مضيفه الحزم، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 19، من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف نادي النصر نظيره الأهلي الخميس المقبل، على ملعب الملز، في قمة الجولة 20 من عمر دوري المحترفين.