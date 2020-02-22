نادي الهلال يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الهلال انتصارًا قاتلًا أمام الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تبادل الفريقين السيطرة على مجريات لقاء الشوط الأول، لكن دون خطورة على الحارسي جروهي والمعيوف.

وفي الشوط الثاني، سيطر نادي الهلال على اللقاء ميدانيًا حيث حاول الفريق في العديد من الفرص هزش شباك جروهي، لكن الأخير وقف لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 80، سجل رومارينهو هدفًا لنادي الاتحاد، من ضربة رأسية، قبل أن يتم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الـ ”VAR“.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال، تصدى لها إدواردو، مسجلًا هدف المباراة الوحيد، بعدما تصدى لها جروهي ليمنح الزعيم ثلاث نقاط غالية

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.