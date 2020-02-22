نادي النصر يعبر الحزم ويضيق الخناق على الهلال في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي النصر فوزا مهما أمام مضيفه الحزم 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الدي فرض سيطرته مبكراً وسنح له عدد كبير من الفرص المحققة والتي دائماً ما تجد الحارس المتألق مليك عسلة الذي أنقذ فريقه من عدد كبير من الفرص.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وتمكن مدافعه عبدالإله العمري من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام برأسه لتستقر في شباك الحارس مليك عسلة.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البديل يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف مؤقتاً عن الهلال، وبقي الحزم على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.