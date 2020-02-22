أهداف مباراة النصر والحزم.. 2-0 لـ“العالمي“ (فيديو)

سجل عبدالإله العمري الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الحزم، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الرس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز العمري هدفه برأسية جميلة مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 88 سجل يحيى الشهري الثاني للعالمي.

ويحتل النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 38 نقطة، في الوقت الذي يأتي الحزم في المركز الثاني عشر بـ22 نقطة.

وكان النصر والحزم قد تقابلا في 6 مباريات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز النصر في 4 مباريات منها، مقابل انتصار وحيد للحزم، وتعادل واحد بين الفريقين.

وتعد نتيجة (5-2)، التي فاز بها النصر على الحزم في موسم 2010-11، هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.‎