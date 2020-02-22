أهداف مباراة النصر والحزم.. 2-0 لـ“العالمي“ (فيديو)

سجل عبدالإله العمري الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الحزم، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الرس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.
وأحرز العمري هدفه برأسية جميلة مع بداية الشوط الثاني.
د54’ هدف للنصر! ⚽#عبدالاله_العمري يفتتح التسجيل#الحزم 0 : 1 #النصر#الحزم_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/4jGzUAOQEw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020
وفي الدقيقة 88 سجل يحيى الشهري الثاني للعالمي.
د88’ هدف للنصر! ⚽#يحيى_الشهري يضيف الثاني#الحزم 0 : 2 #النصر#الحزم_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/67xqXcBClA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020
ويحتل النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 38 نقطة، في الوقت الذي يأتي الحزم في المركز الثاني عشر بـ22 نقطة.
وكان النصر والحزم قد تقابلا في 6 مباريات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز النصر في 4 مباريات منها، مقابل انتصار وحيد للحزم، وتعادل واحد بين الفريقين.
وتعد نتيجة (5-2)، التي فاز بها النصر على الحزم في موسم 2010-11، هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.