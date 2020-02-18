عبدالرزاق حمدالله يستغل خطأ حارس العين ويقود النصر للفوز في دوري أبطال آسيا (فيديو)

ارتكب خالد عيسى حارس العين الإماراتي خطأ فادحا قبل النهاية بتسع دقائق، استغله المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر ليمنح فريقه الفوز 2-1 على مستضيفه، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتلقى حمد الله تمريرة طويلة بجوار خط المرمى ليخرج عيسى من مرماه، وبدلا من تشتيت الكرة أو إخراجها من الملعب حاول مراوغة حمد الله ليخطف منه الكرة ويسددها نحو الشباك الخالية في الدقيقة 81.

وخسر العين للمباراة الثانية على التوالي في المجموعة على أرضه بعد هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام سيباهان الإيراني، بينما حقق النصر انتصاره الأول بعد تعادله 2-2 مع ضيفه السد القطري في الجولة الأولى.

ووضع عمر ياسين العين في المقدمة في الدقيقة 18 بعد خطأ من عبد الرحمن العبيد استغله كودجو لابا، ليرسل تمريرة عرضية إلى ياسين الذي لم يتأخر في التسديد داخل مرمى برادلي جونز حارس النصر من مدى قريب.

وقبل الهدف بثلاث دقائق ألغى الحكم هدفا للابا بداعي التسلل، وكاد العين أن يضاعف النتيجة عبر ياسين وبنفس الطريقة أيضا لكنه تأخر في التسديد في الدقيقة 42.

وبعدها بدقيقة واحدة أهدر البرازيلي كايو كانيدو فرصة تعزيز النتيجة، ليمرر الكرة بدلا من التسديد نحو المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة ألغى الحكم هدفا من ضربة رأس لحمد الله بداعي التسلل أيضا.

لكن في الدقيقة 57 أدرك مختار علي التعادل للنصر بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من المغربي نور الدين أمرابط.

وجاء الدور على الهداف حمد الله ليهدي فريقه انتصاره الأول في دور المجموعات في دوري الأبطال.

وظل العين في ذيل الترتيب بدون نقاط متأخرا بأربع نقاط عن النصر الذي تصدر المجموعة مؤقتا قبل لقاء السد وسيباهان في الدوحة.