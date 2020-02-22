مباراة الاتحاد ضد الهلال.. مشجع لـ“العميد“ يوجه طلبا غريبا لحكم اللقاء (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو لأحد مشجعي نادي الاتحاد السعودي وآخر هلالي مع حكم مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، سيمون مارسينياك، والذي يجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ19 من مسابقة الدوري.

وبحسب المقطع المتداول، فإن المشجع الاتحادي طالب الحكم باحتساب ركلتي جزاء فقط لفريقه نظير الحصول على الطعام وكل شيء يريده.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات مختلفة، حيث يبحث الهلال عن تأمين صدارته وإبقاء فارق 3 نقاط مع وصيفه النصر، في حين يسعى الاتحاد لتحقيق فوز يبعده عن مناطق الخطر.

مشجع اتحادي يطالب حكم مباراة اليوم ضد #الهلال سيمون ماتشينياك بمنح الاتحاد ركلتي جزاء ????.

pic.twitter.com/t3iDCNMqCA — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) February 22, 2020

ومن المقرر أن يقود طاقم حكام بولندي لقاء الهلال والاتحاد، يقوده سيمون مارسينياك، ويعاونه الثنائي بافل مسوكولونيكي وتوماس ليستيفيكيش.

بالإضافة إلى تعيين السعودي محمد الهويس كحكم رابع ومواطنه سعد السبيعي مساعد حكم فيديو، في حين وقع الاختيار على البولندي توماس كويتوسكي مسؤولا عن تقنية الفيديو.

وأدار الحكم البولندي مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، وخسرها ليفربول بهدف دون رد.

ويدخل الاتحاد مباراة الليلة باحثا عن تحقيق فوز على الهلال بمباريات الكلاسيكو الغائب منذ يوم 28 أكتوبر 2016، عندما فاز بثنائية نظيفة في الدوري السعودي.

وخاض ”العميد“ 9 مباريات أمام ”الزعيم“ بجميع المسابقات، منذ آخر فوز له في مواجهات الكلاسيكو، خسر فيها 6 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.