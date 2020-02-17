رسميا.. فابيو كاريلي مديرا فنيا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا تعيين فابيو كاريلي مدربا له، خلفا للهولندي المقال هينك تن كات.
وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة النادي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي؛ لتدريب الفريق بعقد يمتد لمدة عام ونصف العام“.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، علما أنه تأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس.
????????كاريلي يقود الدفة الفنية للعميد #الاتحاد_قوة pic.twitter.com/qMqZ96lFsV
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 17, 2020