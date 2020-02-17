النادي الأهلي السعودي يعلن رسميا إقالة جروس.. ويكلف مازن بهكلي بقيادة الفريق

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا، إقالة السويسري كريستيان جروس، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف مازن بهكلي بقيادة الراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الأهلي في بيانه: ”قرر مجلس إدارة النادي إلغاء عقد مدرب الفريق جروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين، كما قام بتكليف المدرب الوطني مازن بهلكي بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا“.

#الأهلي يلغي عقد جروس ويكلف البهكلي مدرباً للفريق pic.twitter.com/f2ChGTvqzJ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 17, 2020

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن إدارة النادي الأهلي في أزمة، على خلفية إقالة السويسري كرستيان جروس من منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وقررت إدارة الأهلي إعفاء جروس من منصبه، عقب خسارة الفريق أمام الوحدة بهدفين دون مقابل، في مباراة الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر مراسل برنامج ”الدوري مع وليد“، يوم الأحد، أن الإدارة اجتمعت بعد مباراة الوحدة، بين الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة، وعبد الإله مؤمنة، رئيس النادي، ونائب الرئيس، وبين جروس، وتم إبلاغه باستبعاده من رحلة بعثة الأهلي إلى الكويت لخوض مباراة استقلال طهران الإيراني، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

في المقابل، لم يتم إقالة جروس بشكل رسمي، حيث لم تتسلم إدارة الأهلي الجديدة مهام عملها بشكل رسمي؛ نظرا لتواجد شركة خارجية مالية لتدقيق جميع الأمور المالية، على أن ينتهي عملها بعد يومين، قبل تسليم مهام الإدارة للمجلس الجديد برئاسة عبد الإله مؤمنة، كما أن الهيئة العامة للرياضة متواجدة يوميا من أجل إنهاء الإجراءات.

ووفقا لذلك، فإن إدارة الأهلي لم تقم بمخالصة جروس ماليا، وفي حالة إعلان إقالته رسميا، فإنه سيتوجه مباشرة إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“، لتقديم شكوى ضد الأهلي.

وأضاف المراسل، أن ما تردد بشأن قيادة صالح المحمدي للفريق بدءا من مباراة الفتح القادمة، بعد مباراة استقلال طهران، غير صحيح، وسيستمر مازن بهكلي في موقعه كمدرب مؤقت للفريق، لحين التوقيع مع مدرب جديد أو حل مشكلة جروس، ما يعني أن هناك احتمالية لاستمرار جروس في عمله بعد عودة الفريق من الكويت.

جدير بالذكر أن صالح المحمدي قد كشف عن اتفاق الإدارة معه على قيادة الفريق خلفا لجروس، إلا أن عدم سفره مع بعثة الأهلي إلى الكويت، سببها عدم امتلاكه للرخصة الآسيوية بعد، على أن يتم إصدارها له خلال أيام.