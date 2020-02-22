كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يتابع عشاق الكرة العربية والسعودية المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين.

ورغم تباين ظروف الفريقين إلا أن كلاسيكو الهلال والاتحاد ما زال يحتفظ ببريقه وجماهيريته الكبيرة بين مشجعي الزعيم والعميد في الكرة السعودية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة الرياض.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS1، بصوت المعلق فارس عوض، وقناة KSA SPORTS3، بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي يلعب مع الحزم اليوم السبت أيضا.

وفاز الهلال 12 مرة وتعادل في 5 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ويملك الهلال أقوى هجوم بتسجيل 48 هدفا واستقبل 18 هدفا وهو ثاني أقوى دفاع بعد النصر.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن ضمك متذيل الترتيب، وفاز الفريق 5 مرات وتلقى 9 خسائر وتعادل 4 مرات وسجل 23 هدفا واستقبل 28 هدفا.

ولم يفز الاتحاد على الهلال في آخر 9 مباريات منذ تغلبه يوم 28 أكتوبر 2016 بنتيجة 2/0 في الدوري السعودي، وانتهى آخر لقاء بفوز الهلال في ملعب الجوهرة المشعة بنتيجة 3/1 يوم 21 سبتمبر الماضي.

الهلال جاهز بالقوة الضاربة

يبحث الهلال عن تعزيز صدارته وعبور انتفاضة محتملة للاتحاد خاصة أن هذه المواجهات الكبرى لا تعرف أي توقعات أو حسابات.

وقال المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني لفريق الهلال قبل اللقاء إن فريقه سيخوض واحدة من أهم المواجهات التنافسية بالدوري السعودي مؤكدا أن فريقه اعتاد المواجهات الصعبة وضغط اللقاءات نتيجة المشاركة في 3 بطولات.

???? #الهلال_الاتحاد ..

– التقى الفريقين في 23 مواجهة بدوري المحترفين ????????

– فاز #الهلال في 10 مباريات مقابل 5 مواجهات فاز بها #الاتحاد وهناك 8 حالات تعادل .

– من يكسب اللقاء 24 ؟ ..

– الجولة 19 ⚽️#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/9xu4cvRpAa — #الدوري_السعودي_للمحترفين ???????? (@SPL) February 22, 2020

وأشار إلى أن ترتيب فريق الاتحاد الحالي بجدول الدوري ليس دليلا على سهولة اللقاء موضحا أنه سيبحث عن تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى خاصة أنه يتعامل مع جميع اللقاءات بالدوري كأنها مباراة كلاسيكو.

ويفتقد الهلال خدمات الرباعي علي آل بليهي ومحمد الشلهوب وعبدالله عطيف وهتان باهبري، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع الذي يضم الكوري الجنوبي جانج هيون ومحمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي غوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وأمامهما صانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو وعلى الأطراف البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري مع القناص الفرنسي بافتيمبي غوميز.

مأزق الاتحاد

يبدو الاتحاد في مأزق حقيقي خاصة أن الفريق تراجع ترتيبه بصورة كبير ويخشى جمهوره أن يدخل في صراعات البقاء بجدول الدوري وهو ما جعل الإدارة تستعين بالمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي سبق له قيادة فريق الوحدة السعودي قبل موسمين.

وتحدث كاريلي بواقعية عن مهمته بأنه سيبحث عن تحسين أداء الفريق ومردوده لضمان البقاء بالدوري والتخطيط للموسم الجديد موضحا أنه يدرك حجم العقوبات والتحديات التي سيواجهها مع الاتحاد.

وأكد أن مباراة الهلال صعبة للغاية ولكنه يعد الجماهير أنهم سيشاهدون فريقا مقاتلا أمام متصدر الترتيب وسيقدم بادرة جيدة لتحقيق ما نرجوه في الموسم المقبل.

ويفتقد الاتحاد لاعبه عبدالعزيز البيشي والأرجنتيني ليوناردو جيل، ويعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي برونو أوفيني ومنصور الحربي وسعود عبدالحميد وحمدان الشمراني.

ويقود خط الوسط خالد السميري وبجواره المغربي كريم الأحمدي وخلفهما لاعب الارتكاز عبدالإله المالكي وفي الهجوم التونسي أنيس البدري والبرازيلي رومارينهو والمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني.

وقال عمرو أنور مدرب نادي الاتحاد الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الهلال والاتحاد بغض النظر عن أي ظروف خاصة بترتيب الفريقين تظل واحدة من اللقاءات الكلاسيكية للكرة السعودية.

وأوضح أن الهلال يعيش فترة مميزة وينافس على كل البطولات ولديه مجموعة متكاملة من النجوم كما أن دوافع الاتحاد تزايدت مع قدوم مدرب جديد وله أفكار معينة ويعلم الكرة السعودية وهو ما يجعلنا ننتظر وجبة كروية دسمة.