رسميا.. عبدالله المعيوف يجدد عقده مع نادي الهلال السعودي (شاهد)

أعلن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا تجديد حارسه الأول عبد الله المعيوف لعقده مع النادي السعودي، عبر نشر صور للمعيوف وهو يوقع العقد الجديد إلى جوار رئيس النادي فهد بن نافل.

وبث حساب النادي على تويتر صورا للمعيوف وهو يوقع العقد ويلتقط صورة ”سيلفي“ بعد التوقيع، فضلا عن فيديو وهو يمسك بالكرة.

وكان المعيوف البالغ عمره 33 عاما قد كشف قبل أيام عن اتفاقه مع النادي على التجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك عقب الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.