نادي الهلال السعودي يكشف آخر تطورات إصابة عبدالله عطيف

كشف نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، أن لاعبه الدولي عبدالله عطيف أجرى أشعة على موضع إصابته في الركبة، على أن تتضح نتائجها يوم الأربعاء.

وخرج عبدالله عطيف من مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، يوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا مصاباً وحل زميله محمد كنو بديلاً عنه، وغادر على إثرها الملعب بعد 16 دقيقة مستنداً على ”عكازين“، قبل أن ينهي فريقه المباراة بالفوز 2-1.

???? أجرى اللاعب @Otayfff8 اليوم أشعة على موضع إصابته في الركبة؛ وذلك بعد تعرّضه لإصابة في مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.. ستتضح نتائجها يوم غد الأربعاء #الهلال pic.twitter.com/JpNQhmfV8v — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 18, 2020

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تعرّض عبدالله عطيف لإصابة في الركبة أثناء مجريات لقاء الفريق أمام شباب الأهلي، وسيجري أشعة الثلاثاء على موضع إصابته؛ وذلك للوقوف على حالته“.

وحول طبيعة الإصابة التي تعرض لها عطيف، قال لوشيسكو، مدرب الهلال: ”هي إصابة صعبة بالتأكيد، وربما نفتقد جهوده لفترة من الوقت»، مضيفاً:« تدخلات لاعبي شباب الأهلي على لاعبينا كانت عنيفة في كثير من فترات اللعب، وأعتقد أن ذلك غير مبرر“.

وشارك عبدالله عطيف في 15 مباراة مع الهلال خلال الموسم الجاري في بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.