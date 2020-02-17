عبدالله المعيوف يعلن تمديد عقده مع نادي الهلال السعودي

أعلن عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال السعودي أنه جدد عقده مع ”الزعيم“ لمدة 3 سنوات مقبلة وذلك عقب الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وأضاف المعيوف البالغ من العمر 33 عاما لمراسل برنامج ”الدوري مع وليد“ في قناة ”sbc“: ”الحمد لله على الفوز في دبي على شباب الأهلي. نجحنا في اقتناص الثلاث نقاط“.

وفي رده على سؤال بشأن رسالته لجماهير الهلال بشأن تجديده قال: ”اتفقنا على كل شيء وكنا ننتظر مباراة شباب الأهلي. سأجدد عقدي لمدة 3 سنوات مقبلة إن شاء الله“.

وحسم الهلال فوزه في دبي بفضل ثنائية الفرنسي بافتيمبي غوميز في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وفاجأ يوسف جابر الفريق الضيف عندما منح التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 24 لكن غوميز أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

ويتقاسم الهلال وباختاكور الأوزبكستاني، الذي تغلب بثلاثية نظيفة على ضيفه شهر خودرو الإيراني، صدارة المجموعة الثانية ولكل منهما ست نقاط قبل مواجهتهما الأولى في السعودية في الثالث من مارس/ آذار.

وتلقى شباب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي الهزيمة الثانية في مباراتين ليتأزم موقفه في البطولة.