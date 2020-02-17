استدعاء خليف الهويشان للتحقيق بعد تجاوزاته ضد نادي النصر.. وهيئة الرياضة تتوعد بمحاسبة المتورطين في قضية حافلات عمالة المدرجات‎

أعلنت هيئة الرياضة السعودية، فتح تحقيق عاجل بشأن أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، بالدوري السعودي.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنها تابعت ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري للمباراة التي أقيمت، يوم الجمعة، بين فريقي النصر والشباب.

وأضاف البيان: ”إزاء ذلك فإن الهيئة بدأت فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي لنادي الشباب؛ إثر الحديث الذي أدلى به لوسائل الإعلام، وسيتم بصورة عاجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاستجلاء الحاقائق المرتبطة بهذه القضية، ومحسابة كل متجاوز للأنظمة واللوائح.

وكان نادي الشباب نفى استعانته ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراته الأخيرة أمام النصر، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الشباب بيانا صحافيا، يوم الأحد، ذكر خلاله: ”تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر“.

وأضاف: ”وتنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية؛ لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق، كما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا، ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال“.

وواصل البيان: ”كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، مما يؤكد أن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت الإدارة في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل.

وأكد نادي الشباب في بيانه الذي ذيُل باسم خلف الهويشان الرئيس التنفيذي، أنه يفتخر بمحبي الفريق من مختلف الأطياف والمواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج السعودية.

كما خرج الهويشان بتصريحات هجومية ضد مسؤولي النصر، قائلا: ”تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادٍ يستحق أن يطلق عليه لقب نادي القرنبع، احضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب نادي الجاليات ، الجام” في إسقاط على نادي النصر“.