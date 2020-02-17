الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا

يخوض النادي الأهلي السعودي مهمة صعبة أمام ضيفه الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الإثنين، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الأهلي السعودي لمصالحة جماهيره في ظل تراجع النتائج محليا وقاريا، بعد معاناة الفريق الواضحة في الفترة الأخيرة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والاستقلال الإيراني، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت السعودية على ملعب جابر الأحمد في دولة الكويت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق رؤوف بن خليف، والكأس 3، بصوت المعلق أحمد الطيب، وقناة دوري أبطال آسيا عبر اليوتيوب بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا العام 2010، وفاز الاستقلال الإيراني ذهابا وإيابا بنتيجة 2/1.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى مع الوحدة الإماراتي 1/1، كما تعادل الاستقلال مع الشرطة العراقي بنفس النتيجة.

الأهلي.. ومرحلة ما بعد غروس

يدخل الأهلي المباراة في بداية مرحلة جديدة بعد الإطاحة بالمدرب السويسري كريستيان غروس؛ عقب الخسارة أمام الوحدة ببطولة الدوري وتراجع النتائج بصورة كبيرة والابتعاد عن المنافسة محليا.

وتولى المهمة مؤقتا المدرب مازن بهكلي، والذي أكد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز رغم الضغوط الكبيرة؛ بسبب توالي المباريات والبطولات، موضحا أن عودة عمر السومة ويوسف بلايلي ستدعم هجوم الفريق بصورة كبيرة.

ويغيب عن صفوف الأهلي سعيد المولد الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع نوح الموسى بسبب الإصابة؛ وهو ما برره المدرب بهكلي بأنه أمر يرجع لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق السعودي.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع معتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالله حسون والبرازيلي لوكاس ليما، بينما يقود خط الوسط علي الأسمري وحسين المقهوي، وأمامهما عبدالفتاح عسيري مع مثلث الهجوم يوسف البلايلي وسلمان المؤشر وعمر السومة.

بإمكان متابعينا في #السعودية مشاهدة مباراة #الأهلي_الاستقلال عبر قناتنا الرسمية في ”يوتيوب“ من خلال ????https://t.co/xlckD2wA6E@ALAHLI_FC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 17, 2020

أوراق الاستقلال

يحشد فريق الاستقلال أسلحته لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، الذي يخوض اللقاء باحثا عن استغلال ظروف الأهلي.

ويعتمد الاستقلال على تشكيلته التي تضم الحارس سيد حسين وأمامه الثلاثي نيكولاي يودروف ومحمد دانشكر وشاهين طاهرخاني، وعلى الأطراف فوريا غفوري يمينا وميلاد زكيبور يسارا.

ويقود خط الوسط علي كريمي وبجواره آرش رضاوند ومسعود رضا، وأمامهم صانع الألعاب مسعود رضا والمهاجم أمير أرسلان.

وقال المدرب مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الشعلة السعودي، لشبكة ”إرم نيوز“، إن الأهلي في مهمة صعبة للغاية مع مدرب مؤقت للمرة الثانية هذا الموسم، وبعد رحيل السويسري غروس.

وأضاف: ”الأهلي يحتاج لدفعة معنوية وتكاتف نجومه في هذه المباراة المرتقبة، والتي تعد نقطة مهمة وحاسمة في مسار الفريق هذا الموسم؛ لأن الفوز سيعطي الأهلي دفعة قوية للتحسن محليا بجانب التقدم آسيويا“.

وأشار إلى أن عودة عمر السومة لقيادة هجوم الأهلي في اللقاء سيكون إضافة قوية مع وجود النجم الجزائري الموهوب يوسف بلايلي، الذي نجح في تقديم مستويات طيبة في الموسم الماضي مع الترجي وبطولة أمم أفريقيا.

وأوضح أن الاستقلال يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد على سرعات الهجمات المرتدة؛ وهو الأمر الذي يفرض الحذر على الأهلي في هذه المواجهة؛ خوفا من استقبال هدف يزيد صعوبة مهمته.