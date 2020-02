الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا

يخوض النادي الأهلي السعودي مهمة صعبة أمام ضيفه الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الإثنين، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الأهلي السعودي لمصالحة جماهيره في ظل تراجع النتائج محليا وقاريا، بعد معاناة الفريق الواضحة في الفترة الأخيرة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والاستقلال الإيراني، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت السعودية على ملعب جابر الأحمد في دولة الكويت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق رؤوف بن خليف، والكأس 3، بصوت المعلق أحمد الطيب، وقناة دوري أبطال آسيا عبر اليوتيوب بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا العام 2010، وفاز الاستقلال الإيراني ذهابا وإيابا بنتيجة 2/1.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى مع الوحدة الإماراتي 1/1، كما تعادل الاستقلال مع الشرطة العراقي بنفس النتيجة.

WE CAN MAKE IT!????#الأهلي_استقلال_الإيراني pic.twitter.com/mkBFT4Eknn

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 16, 2020