رسميا.. إقامة أول نزال نسائي على لقب (smack down) في عرض super show down بالسعودية

أعلن wwe ، عن استضافة المملكة العربية السعودية، لأول نزال نسائي على لقب smack down في إطار عرض super show down والذي ينطلق في الـ 27 من فبراير الجاري.

نزال نسائي مرتقب

وتترقب بايلي حاملة لقب smack down مواجهة الفائزة من المباراة التي ستجمع كلا من نايومي وكارميلا لتدافع عن لقبها في عرض super show down .

وكانت السعودية استضافت أول نزال نسائي في المصارعة الحرة على حلبة إستاد الملك فهد بالرياض، في أكتوبر الماضي، بين لايسي ايفانز ونتاليا إلا أنها لم تكن مباراة على اللقب.

مواجهات نارية

ويشهد عرض super show down مواجهات نارية من العيار الثقيل بمشاركة أكبر نجوم عالم المصارعة.

ويلتقي بروك ليسنر بنظيره ريكوشيه علي لقب wwe، بينما يخوض المخضرم غولدبرغ مواجهة قوية أمام براي وايت على لقب WWE Universal.

ويواجه رومان رينز في مباراة القفص الحديدي منافسه القوي كينغ بارون كوربين، بينما يلعب الثنائي جون موريسون وذا ميز مباراة قوية على لقب SmackDown Tag Team، في مواجهة فريق The New Day.