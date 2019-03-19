WWE.. كل ما تريد معرفته عن عرض ”ريسلمانيا 35“

اقترب شهر مارس/آذار من نهايته، حيث يستعد عالم المصارعة الحرة للمحترفين WWE لعرض ”ريسلمانيا 35“ الشهر المقبل.

وبدأت ملامح العرض تتضح بإقامة مباريات قوية وحماسية بين كبار النجوم، حيث ينطلق العرض في السابع من أبريل/نيسان المقبل في استاد ميتليف في نيوغيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المواجهات ستنطلق في الثامن من أبريل/نيسان بتوقيت الشرق الأوسط، ومكة المكرمة.

مباريات ريسلمانيا 35

لقب ”راو“ للسيدات

وستشهد مباريات ريسلمانيا 35 نزالًا شرسًا على لقب ”راو“ للسيدات بين روندا روزي، حاملة اللقب، ضد كل من بيكي لينش، وتشارلوت فلير.

وكان من المفترض أن تلتقي روزي مع لينش، لكن الأخيرة أُصيبت وقررت شركة WWE إيقافها وحرمانها من المباراة، وتم اختيار تشارلوت بدلًا منها، لكن لينش أصرت على المشاركة ليصبح الحل مواجهة ثلاثية بين روزي من جهة، وبيكي وتشارلوت من جهة أخرى.

أبرز المواجهات

*سيلتقي بروك ليسنر مع سيث رولينز على لقب بطولة العالم.

* تريبل إتش سيواجه باتيستا.

* أية جي ستيلز ضد راندي أورتون في مواجهة زاد التوتر قبلها بين المصارعين بنحو شهرين، حيث أعدت WWE لهذه المباراة المهمة بين مصارعين كبيرين.

* ذا ميز ضد شين مكمان.

* كيرت أنغيل ضد بارون كوربين.

كيرت أنغيل سيودّع منافسات المصارعة الحرة للمحترفين، حيث قرر أن تكون مواجهته في ريسلمانيا 35 الأخيرة له على الحلبة، إذ منحته عائلة مكمان المالكة للحقوق التجارية لمنافسات WWE هذه الفرصة لوداع عشاق اللعبة.

*بدي ميرفي ضد TBD