 بعد تغريدة سعود آل سويلم ”شيخ الباصات“.. تحقيق رسمي في استئجار عمالة للتشجيع في مباراة الشباب والنصر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بعد تغريدة سعود آل سويلم ”شيخ الباصات“.. تحقيق رسمي في استئجار عمالة للتشجيع في مباراة الشباب والنصر (فيديو)

بعد تغريدة سعود آل سويلم ”شيخ الباصات“.. تحقيق رسمي في استئجار عمالة للتشجيع في مباراة الشباب والنصر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، عن فتح تحقيق رسمي بعد تداول صور ومقاطع فيديو لعمالة داخل مدرجات ملاعب كرة القدم تم استئجارها للتشجيع.

وتخصص هيئة الرياضة في السعودية مكافأة مليون ريال للأندية التي تشهد مدرجاتها حضورا جماهيريا كثيفا.

كان سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق غرد بعد فوز النصر على الشباب في الدوري المحلي :“الف مبروك لجماهير #كبير_الرياض فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـ #شيخ_الباصات“، في إشارة لحضور عمالة داخل حافلات من أجل تشجيع الشباب ضد النصر.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل  بعد مباراة الشباب والنصر ”اليوم شاهدت باصات تقوم بإنزال عمالة لتحضر في مدرج نادي الشباب وكانت تحمل الأعلام الشباببة“.

ونشر حساب القناة الإخبارية السعودية صورا ومقاطع فيديو توضح وجود عمالة بأعداد كبيرة في ملعب الملز تحمل أعلام نادي الشباب.

وغرد الإعلامي المنتمي لنادي النصر عبدالعزيز المريسل :“رسالة للإعلام الشبابي عن بكرة أبيه ولبقية الإعلاميين الذين يسيرون معهم في محاولة رمي إحضار العمالة في مباراة النصر الشباب لمدرج الشباب من قبل نصراويين

ان كنتم تثقون في طرحكم طالبوا الهيئة العامة للرياضة ممثله في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في الأمر“.

ورد عبدالعزيز السلمي :“احسنوا الظن بخالد البلطان (رئيس نادي الشباب) رجل اعمال ولديه شركات ومن المحتمل أن يكون الهدف من حضورهم للدعم المعنوي لرئيسهم أو لهم هم، والعمالة بشر فالملاعب ليست حكرا لجنسية أو فئة معينة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
الشباب السعودي
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث