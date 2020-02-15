غالطة سراي التركي يرفض عرضا من نادي النصر السعودي للتخلي عن مايكون

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة غالطة سراي التركي رفضت عرضا مبدئيا من نظيرتها في نادي النصر السعودي؛ من أجل شراء عقد البرازيلي مايكون بيريرا بشكل نهائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة fotorspor التركية، فإن إدارة النصر عرضت مبلغ 3.5 مليون يورو لشراء عقد مايكون نهائيا.

في المقابل، رفض مسؤولو غالطة سراي، عرض النصر، حيث أكدوا عدم تخليهم عن اللاعب بشكل نهائي، بأقل من 5 ملايين يورو.

وكان مايكون قد انتقل لصفوف النصر في فبراير 2019، معارا من غالطة سراي، لمدة موسم ونصف، حيث ينتهي عقد اللاعب مع النصر في يونيو المقبل.

وشارك مايكون في 21 مباراة مع النصر، هذا الموسم، حيث يعد عنصرا أساسيا في صفوف الفريق.

وحقق النصر فوزا على مضيفه الشباب بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، بينما الشباب يتواجد بالمركز الثامن ومعه 25 نقطة.