هذه شروط كريستيان غروس للرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رفض المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، السويسري كريستيان غروس، الرحيل عن تدريب الفريق، قبل الحصول على 6 ملايين ريال، بعدما قررت إدارة النادي التخلي عن خدماته، بسبب سوء النتائج.

وفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن غروس رفض مغادرة تدريب الأهلي، قبل حصوله على مبلغ 6 ملايين ريال، التي تمثل قيمة رواتبه حتى نهاية عقده، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، مبررا ذلك لرفضه عرضا من نادي اتحاد جدة يفوق عرض الأهلي قبل توقيعه تقديرا لعلاقته الجيدة بالنادي.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب السويسري لم يرافق بعثة الفريق إلى الكويت، لخوض مواجهة فريق الاستقلال الإيراني، في مرحلة مجموعات دورى أبطال أسيا، غدا الاثنين.

كانت إدارة النادي الأهلي، اتخذت قرارا بإقالة غروس من منصبه، وتعيين مازن بهكلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة الفريق الأخيرة من الوحدة 2-0.

وكان المدير الفني السابق لفريق الزمالك المصري تولى تدريب ”الراقي“، في منتصف أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، فيما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.