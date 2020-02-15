تقرير: إقالة جروس من قيادة النادي الأهلي السعودي ومازن بهكلي مدربا ”مؤقتا“

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي السعودي قرارا رسميا بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، يوم السبت، حيث لم يغادر مع بعثة الفريق إلى الكويت استعدادا للقاء استقلال طهران في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة ”عكاظ“، إلى أن المدرب مازن بهكلي سيقود النادي الأهلي في اللقاء المقبل ضد استقلال طهران.

وتولى جروس مسؤولية قيادة النادي الأهلي خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته في أكتوبر الماضي وحل السويسري بديلا له.

ويعد قرار إقالة جروس هو الأول للإدارة الجديدة في النادي الجداوي برئاسة عبدالإله مؤمنة، الذي تسلم زمام الأمور في النادي قبل أيام قليلة.

وغادرت رحلة الفريق الأهلاوي إلى الكويت؛ استعدادا لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، الإثنين المقبل، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

وكانت مصادر مسؤولة داخل نادي أهلي جدة، كشفت لصحيفة ”عكاظ“، يوم الجمعة، اتخاذ النادي قراره الرسمي بإنهاء التعاقد مع جروس.

سيقود المدرب الوطني مازن بهكلي مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي أمام ضيفه استقلال طهران بعد غد الاثنين، وذلك لحين البحث عن مدرب بديل للسويسري كريستيان جروس

⁦@Rabanalsafena#عكاظ #أن_تكون_أولاhttps://t.co/QV4pdcOeqa pic.twitter.com/hJFfgdZWGd — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) February 15, 2020

والاتفاق تم بالفعل بين مجلس إدارة أهلي جدة وجروس؛ من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للصحيفة السعودية.

ويأتي قرار مجلس إدارة الأهلي؛ عقب خسارة الفريق أمام الوحدة، مما جعل الفريق يبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

وخسر أهلي جدة بهدفين مقابل لا شيء أمام الوحدة، في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

وتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 33 في المركز الثالث.

وقاد جروس أهلي جدة في 16 مباراة، نجح في الانتصار 10 مرات، والتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

ورغم انتصارات جروس الـ 10، إلا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.