تقارير: لاعب النادي الأهلي السعودي يغيب لنهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية مطلعة، أن نوح الموسى لاعب النادي الأهلي السعودي، سيغيب عن الراقي لنهاية الموسم؛ بسبب الإصابة.

وبحسب التقارير، فإن نوح الموسى سيسافر إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة؛ للخضوع لعملية جراحية؛ بسبب آلام في البطن.

ويفضل مسؤولو الأهلي وضع برنامج خاص للاعب، وعدم الاستعجال في عودته حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.

ويعلم مسؤولو الأهلي أن التسرع في عودة اللاعب سيؤدي لتفاقم الإصابة عليه؛ وهو ما جعلهم يضعون برنامجا خاصا له.

ويشير موقع ”Transfermarkt“، إلى أن نوح الموسى شارك في 7 مباريات فقط مع الأهلي، الموسم الحالي، بواقع 7 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في تصفيات دوري أبطال آسيا.

ويعاني الأهلي من تراجع النتائج، حيث خسر 0/2 أمام الوحدة، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.

وبات استمرار المدرب السويسري كريستيان غروس محل شك كبير، إذ إن مباراة الفريق أمام الاستقلال الإيراني، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، قد تكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق.

ويملك الأهلي 33 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.