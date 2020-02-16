تقارير: لجنة الانضباط تناقش معاقبة بيتروس لاعب النصر بعد تصريحاته ضد خالد البلطان

دعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعضاءها لعقد اجتماع طارئ لمناقشة التصريح الذي أدلى به البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب نادي النصر ضد خالد البلطان رئيس الشباب.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن إدارة نادي الشباب رفعت خطابا إلى لجنة الانضباط أمس السبت مزودا بتصريح بيتروس، طالبت فيه بتطبيق العقوبة على اللاعب تجاه ما أدلى به ضد رئيس النادي خالد البلطان.

ورد اللاعب البرازيلي بيتروس محترف فريق النصر السعودي على تصريحات خالد البلطان رئيس نادي الشباب الذي توعد بهزيمة العالمي.

وقال بيتروس خلال تصريحات تلفزيونية: “رئيس الشباب يثرثر كثيرا، وعليه احترام النصر، والنصر بطل هذا المكان، وعليه أن يصمت“.

وتابع: “نطالب الجميع بـ ”احترام“ النصر.. ردنا اليوم كان في الملعب.. قاتلنا دون أن نتحجج ودون حديث.. نشكر الجماهير ونطلب منها الوقوف معنا“.