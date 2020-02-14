مباراة النصر ضد الشباب.. بيتروس يرد على خالد البلطان ويطالبه بالصمت (فيديو)

رد اللاعب البرازيلي بيتروس محترف فريق النصر السعودي على تصريحات خالد البلطان رئيس نادي الشباب والذي توعد بعزيمة العالمي.

وقال بيتروس خلال تصريحات تلفزيونية:“رئيس الشباب يثرثر كثيرًا، وعليه احترام النصر، والنصر بطل هذا المكان، وعليه أن يصمت.“

وتابع:“نطالب الجميع بـ ”احترام“ النصر.. ردنا اليوم كان في الملعب.. قاتلنا دون أن نتحجج ودون حديث.. نشكر الجماهير ونطلب منها الوقوف معنا.“

بيتروس – لاعب ⁧#النصر⁩:

نطالب الجميع بـ "احترام" النصر.. ردّنا اليوم كان في الملعب.. قاتلنا بدون أن نتحجج وبدون حديث.. نشكر الجماهير ونطلب منهم الوقوف معنا. ⁧#النصر_الشباب pic.twitter.com/ncRWQi52NW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020

???? | – بيتروس يُلقن خالد البلطان درسًا بعد نهاية المباراة ???? . pic.twitter.com/3J7AoT6ZNM — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) February 14, 2020

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على مضيفه الشباب بعد تسجيله ”هاتريك“ في المباراة التي انتهت 4-2، في قمة مباريات المرحلة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتًا.