عبدالرزاق حمدالله يقود النصر لاكتساح الشباب ومطاردة الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على مضيفه الشباب بعد تسجيله ”هاتريك“ في المباراة التي انتهت 4-2، في قمة مباريات المرحلة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم عبدالرزاق حمدالله للنصر في الدقيقة 14 قبل أن يعود الشباب ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين عند الدقيقة 36 و59 عن طريق الكولومبي دانيلو أسبريلا، والأرجنتيني كريستيان غوانكا.

ونجح النصر بتحويل تأخره إلى فوز، حيث سجل 3 أهداف عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقتين 82 و 91 وخالد الغنام عند الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتًا.