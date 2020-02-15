جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ18 (صورة)

اقتنص الفيصلي تعادلا قاتلا مع مضيفه الفتح 2 / 2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الفتح في الدقيقة 24 عن طريق جوستاف ويكهايم، قبل أن يسجل يوسف الجبلي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 85 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، إلا أن الحارس مصطفى ملائكة نجح في تسجيل التعادل للفيصلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).

وفي مباراة أخرى، تقدم الرائد للمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه أبها، بينما سجل مصطفى ملائكة حارس الفيصلي هدف التعادل 2-2 لفريقه أمام مستضيفه الفتح اليوم السبت.

ومنح السوري المخضرم جهاد الحسين التقدم للرائد بعد 14 دقيقة من البداية عندما انفرد بمرمى المغربي عبدالعالي المحمدي حارس أبها ليضع الكرة من فوق رأسه في الشباك.

لكن التونسي فراس شواط، الذي يخوض مباراته الأولى مع أبها، استخلص الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد في الدقيقة 71.

ونجح الكولومبي ماركو بيريز في اقتناص هدف الفوز للرائد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بدقيقتين.

ورفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره التاسع في 18 مباراة بينما ظل أبها في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 33 نقطة، رغم الخسارة أمام الوحدة الذي يحتل المركز الرابع بنفس الرصيد.

ويتواجد نادي الرائد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 28 نقطة.