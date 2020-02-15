الرائد يتقدم في ترتيب الدوري السعودي.. وحارس الفيصلي يهز شباك الفتح (فيديو)

تقدم الرائد للمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه أبها، بينما سجل مصطفى ملائكة حارس الفيصلي هدف التعادل 2-2 لفريقه أمام مستضيفه الفتح اليوم السبت.

ومنح السوري المخضرم جهاد الحسين التقدم للرائد بعد 14 دقيقة من البداية عندما انفرد بمرمى المغربي عبد العالي المحمدي حارس أبها ليضع الكرة من فوق رأسه في الشباك.

لكن التونسي فراس شواط، الذي يخوض مباراته الأولى مع أبها، استخلص الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد في الدقيقة 71.

ونجح الكولومبي ماركو بيريز في اقتناص هدف الفوز للرائد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بدقيقتين.

ورفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره التاسع في 18 مباراة بينما ظل أبها في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حرم ملائكة الفتح من تحقيق فوزه الثالث في المسابقة عندما خرج من مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقابل تمريرة يوسف الجبلي العرضية من ركلة ركنية برأسه في مرمى الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح ليدرك التعادل 2-2 لفريقه.

ووضع النرويجي جوستاف فيكيم الفتح في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 24 لكن الجبلي أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 66 عندما تابع تسديدته من ركلة جزاء تصدى لها كوفال.

وقبل النهاية بخمس دقائق أعاد الجزائري سفيان بن دبكة الفتح، بطل نسخة 2013، للمقدمة عندما تابع تمريرة عرضية في شباك ملائكة.

وظل الفتح في ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.