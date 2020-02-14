نادي الاتحاد السعودي يوقع مع فابيو كاريلي لتدريب الفريق

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الاتحاد السعودي أنها حصلت رسمياً على توقيع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ليقود العميد خلال الفترة المقبلة.

وسيخلف كاريلي المدرب الهولندي تين كات الذي أقيل بسبب تردي نتائج الفريق.

ومن المنتظر الإعلان عن تولي فابيو كاريلي تدريب الاتحاد خلال الساعات القادمة.

ويتولى مهمة الإشراف على فريق الاتحاد بصفة مؤقتة الهولندي بيتر هامبرغ، الذي عمل مساعداً للجهاز الفني بقيادة كات، حيث سيتولى المسؤولية الفنية خلال مواجهة الفريق أمام أولمبيك آسفي المغربي، السبت المقبل، ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في جدة.

ويتطلع المدرب هامبرغ لوضع بصمته الفنية خلال مواجهة الفريق أمام مستضيفه المغربي، وخطف بطاقة التأهل لبلوغ الدور نصف النهائي، خصوصاً مع وضع صناع القرار لقب البطولة العربية هدفاً لهم.

وسيفتقد فريق الاتحاد خلال موقعة السبت المغربي كريم الأحمدي بداعي الإيقاف بالبطاقات الملونة، وينتظر أن يشارك الخماسي؛ البرازيليون مارسيلو غروهي، ورومارينهو، وبرونو أوفيني، والأرجنتيني ليوناردو جيل، والإيفواري ويلفريد بوني، بينما سيغيب عن المباراة كذلك التونسي أنس البدري بداعي الإصابة.