اشتباك بين رازفان لوشيسكو مدرب الهلال ولاعب الفيحاء (فيديو)

شهدت مباراة الهلال مع الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، اشتباكا بين رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وعبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وحدث الاشتباك بعدما فتح مدرب الهلال قدميه لتمر الكرة بينهما بعدما خرجت خارج الملعب، ما اعتبره لاعب الفيحاء إهدارا للوقت، حيث كان فريقه خاسرا.

وذهب القحطاني تجاه الكرة والتقطها ثم اشتبك مع مدرب الهلال الذي توجه نحوه هو الآخر.

وحاول لاعبو الفريقين تطويق المشهد بين الطرفين، ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء لهما.

وبعد نهاية المباراة احتضن لوشيسكو وعبدالكريم القحطاني بعضهما، ودار بينهما حوار ودي ما يشير إلى نهاية الأمر في الملعب.

وانتزع الهلال فوزا صعبا من الفيحاء بنتيجة 1/0، سجله محمد البريك، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من صالح الشهري.

وهذا الفوز الثاني عشر للهلال، مقابل خسارة وحيدة، و5 تعادلات، ليرفع الزعيم رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، متقدما 6 نقاط على النصر، الثاني، الذي يلعب مع الشباب، الجمعة.

في حين هذه الخسارة السابعة للفيحاء، مقابل 5 انتصارات فقط، و6 تعادلات في الدوري السعودي، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر (مؤقتا).