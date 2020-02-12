جيوفينكو نافيا انتقاله للهلال من أجل المال: سعيد لأني أصبحت جزءا من تاريخ ”الزعيم“ والسعودية

أبدى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو سعادته باللعب في الهلال السعودي بطل آسيا رغم اعترافه بأنه لم يكن يعرف عن ”الزعيم“ أي شيء قبل انضمامه للنادي العام الماضي.

وقال جيوفينكو في لقاء مع برنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ يوم الأربعاء ”أشعر بسعادة بالغة من تواجدي هنا في السعودية بعد محطاتي في إيطاليا والولايات المتحدة، الآن بعد أن أصبحت جزء من نادي الهلال لا أصف لك حجم سعادتي إضافة لكوني أصبحت جزءًا من هذا البلد“.

وانضم جيوفينكو البالغ عمره 33 عاما إلى الهلال في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من تورونتو الكندي في عقد مدته ثلاثة مواسم.

وأضاف جيوفينكو الذي ساهم في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي ”لم أكن أعرف الكثير عن الهلال لكن وجدت أنه الأفضل في السعودية وآسيا ولم أكن أعرف عن السعودية إلا ما يكتب أو أسمع عنه لكن وجدت أنها شيء مختلف عما سمعت.

”لم يكن المال سبب خروجي من تورونتو إنما كانت علاقتي برئيس النادي معقدة بعض الشيء وكان الرحيل الخيار الأمثل وانتقالي كان إثباتاً بأني مازلت أحافظ على تألقي ولياقتي مع نادٍ كالهلال“.

وهاجم جيوفينكو رئيس النادي الكندي عقب رحيله عبر تويتر قائلا حينها ”كما كنت أقول باستمرار كنت أتمنى تمديد عقدي وإنهاء مسيرتي باللعب في هذه المدينة التي كنت أشعر فيها كأني في بيتي“.

وأضاف ”على مدار عامين كنت أطلب تمديد تعاقدي ورغم ذلك كانت الإدارة ترفض. مؤخرا وبعد رفض تفعيل بند البقاء حتى 2020 تلقيت عرضا لا يمكن قبوله. وبعد ذلك يقول البعض إني رحلت بحثا عن عرض أكبر لكن هذا ليس ما حدث.

”بعدما ساهمت في تطوير تورونتو وتحسين سمعته في البلاد وفي الخارج يبدو أني لم أعد أفي بالغرض. كنت سأقبل بمبلغ أقل للبقاء في تورونتو“.

وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وبعد ثلاث سنوات رحل إلى تورونتو الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013.