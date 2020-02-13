نادي الهلال يفلت من كمين الفيحاء ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أفلت نادي الهلال من كمين الفيحاء، وحقق عليه فوزا صعبا بنتيجة 1/0، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل محمد البريك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من صالح الشهري.

وثأر الهلال من الفيحاء الذي نجح في فرض التعادل على الزعيم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز الثاني عشر، مقابل خسارة وحيدة، و5 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن النصر، الثاني، الذي يلعب مع الشباب، الجمعة.

ويستعد الهلال لـ4 مباريات نارية، حيث يلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الإثنين، بدوري أبطال آسيا، ثم مع الاتحاد في الدوري السعودي، وبعدها يلعب مع التعاون، ثم مع باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

في المقابل، هذه الخسارة السابعة للفيحاء، مقابل 5 انتصارات فقط، و6 تعادلات في الدوري السعودي، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر (مؤقتا).