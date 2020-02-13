هدف مباراة الهلال والفيحاء.. محمد البريك يتقدم للزعيم (فيديو)

سجل محمد البريك الهدف الأول لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف البريك في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من صالح الشهري.
ويملك الهلال 38 نقطة من 17 مباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، مقابل 12 نقطة للفيحاء.
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هدف #الهلال الأول سجله محمد البريك في الدقيقة 69
#الفيحاء_الهلال #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/YrFXmCPCuX
— #الدوري_السعودي_للمحترفين ???????? (@SPL) February 13, 2020