 هدف مباراة الهلال والفيحاء.. محمد البريك يتقدم للزعيم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة الهلال والفيحاء.. محمد البريك يتقدم للزعيم (فيديو)

هدف مباراة الهلال والفيحاء.. محمد البريك يتقدم للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل محمد البريك الهدف الأول لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف البريك في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من صالح الشهري.

ويملك الهلال 38 نقطة من 17 مباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، مقابل 12 نقطة للفيحاء.

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