هل يضع الوحدة حدا لعلاقة جروس مع النادي الأهلي السعودي؟

زادت الضغوط على كريستيان جروس، مدرب الأهلي، بعد التعادل مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا لذا فإنه سيكون مهددا بفقدان منصبه عندما يلعب في ضيافة فريق آخر يحمل الاسم ذاته وهو الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الجمعة.

وتعرض جروس لانتقادات علنية حادة من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة وأشار إلى قرب الانفصال عن المدرب السويسري الذي يقضي فترة ولايته الثانية مع النادي المنتمي لمدينة جدة.

وكان جروس على وشك الإقالة بعد التأخر 2-1 أمام الاتفاق في الدوري المحلي الأسبوع الماضي لكن يوسف البلايلي سجل ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة ليهديه الانتصار 3-2 رغم العرض غير المقنع للمشجعين.

وبدا أن الأهلي سيعود إلى الطريق الصحيح بعدما تقدم 1-صفر خارج أرضه أمام الوحدة الإماراتي في دوري الأبطال يوم الاثنين لكنه استقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة ليكتفي بالتعادل 1-1.

وهنا تجددت الانتقادات ضد جروس من المشجعين أو الأمير منصور.

وتسلم عبد الإله مؤمنة رئاسة الأهلي، يوم الثلاثاء، وأكد دعمه للأمير منصور في منصبه الحالي وأبدى عدم رضاه أيضا عن المستوى الحالي.

وقال مؤمنة في مقابلة تلفزيونية، يوم الثلاثاء: ”أنا داعم للأمير وكلنا في خدمة النادي الأهلي والمشجع الأهلاوي.

”لكل مدرب إيجابيات وسلبيات لكن بالنسبة لنا فإننا نظهر بشكل فني في أربع أو خمس مباريات ليس عاليا“.

وأضاف: ”لكن لا يمكن الاتجاه للتغيير بشكل مباشر وهناك تبعات مالية وتبعات قانونية لاتخاذ أي قرار“.

ويحتل الأهلي، الذي سيأمل في استعادة الهداف عمر السومة بعد التعافي من الإصابة، المركز الثالث في الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر حامل اللقب وخمس نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الوحدة رابعا وله 30 نقطة.

وقدم الوحدة مستويات فاقت التوقعات في الكثير من المباريات لكنه اعتاد أن يفوز مرة ثم يخسر في المباراة التالية على مدار آخر سبع مباريات وسيبحث أمام الأهلي عن تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

وكانت الجولة انطلقت بشكل مبكر حيث خسر الاتحاد أمام ضمك في مفاجأة كبيرة وقبل أن يسافر إلى المغرب لمواجهة أولمبيك أسفي في إياب دور الثمانية لكأس العرب بعد التعادل 1-1 في جدة ذهابا.

وبعد الهزيمة أقيل المدرب الهولندي هينك تين كات من قيادة الاتحاد، وسط تكهنات بأن الأهلي سيسير على خطى جاره قريبا.

وغدا الخميس سيحاول الهلال تعزيز تصدره للمسابقة أمام الفيحاء بينما يخوض النصر مواجهة صعبة في اليوم التالي أمام الشباب.