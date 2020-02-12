عبد الإله مؤمنة يكشف الديون الكبيرة المستحقة على النادي الأهلي السعودي.. وموقفه من استمرار جروس (فيديو)

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد، على الديون المستحقة على ”الراقي“، مشددا على أن ”الراقي“ يمر بمرحلة صعبة، ويحتاج لدعم هيئة الرياضة وأعضاء الشرف والجماهير.

وفاز مؤمنة برئاسة الأهلي بـ“التزكية“، ليخلف أحمد الصائغ، الراحل عن منصبه، بقرار من الهيئة العامة للرياضة، بعد دراسة الملفات المرفوعة إليها من الجمعية العمومية للنادي.

وقال مؤمنة، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”الأهلي ملزم بسداد أكثر من 80 مليون ريال، وهناك التزامات مالية يجب دفعها في فترة قصيرة، وهي مترتبة على إدارات سابقة“.

وأضاف: ”نسعى إلى استغلال بعض الجوانب الاستثمارية في النادي، بالإضافة إلى تقليص المصروفات، ولا يوجد داعم شرفي سوى الأمير منصور بن مشعل.. نحن بحاجة لدعم بقية أعضاء الشرف، وأيضا للمردود المالي من الحضور الجماهيري“.

وتابع: ”على الأمد الطويل لن نواجه مشاكل، لكن أكثر ما يقلقني في الوقت الحالي، هو الالتزامات المالية الواجب سدادها“.

وأوضح: ”نحتاج لإحداث تغيير في الفريق، وسنعمل على ذلك مع الأمير منصور بن مشعل الذي وجدت منه دعما كبيرا، وقادر على الانسجام مع طريقة عمله“.

وأشار: ”اتفقت معه أن يكون هناك تنظيم، وطريقة مختلفة في التعامل مع الإعلام.. الشكل الإعلامي في النادي الأهلي بحاجة للتغيير، وأيضا سنعمل على الأجواء داخل غرفة الملابس، ومتفائل بشأن المرحلة المقبلة“.

وعن إمكانية إقالة المدير الفني للأهلي، كريستيان جروس، أجاب: ”لكل مدرب في العالم إيجابيات وسلبيات، والمستوى الفني للفريق في آخر 4 مباريات لم يكن جيدا، وليس في فترة مستقرة بشكل تام“.

واستدرك مؤمنة: ”لكن لا نستطيع إحداث تغيير مباشر، نعمل على الاستقرار من جميع النواحي، ولدينا إستراتيجيات لمدة 4 أعوام، منها تجديد عقود اللاعبين وأيضا تطوير الأكاديميات، وسنعمل على المحافظة على نجوم الفريق“.

وتابع: ”مجلس الإدارة الجديد يملك خلفية استثمارية وإدارية كبيرة، وأعلم أن النتائج الجيدة ستعيد الجماهير للملعب“.