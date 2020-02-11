 رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يقيل تين كات ويسند تدريب الفريق لبيتر هامبرغ – إرم نيوز‬‎

رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يقيل تين كات ويسند تدريب الفريق لبيتر هامبرغ

رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يقيل تين كات ويسند تدريب الفريق لبيتر هامبرغ

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي إقالة المدرب الهولندي المخضرم تين كات من تدريب الفريق، وتعيين مساعده بيتر هامبرغ.

وقال الاتحاد في بيان إنه تم التوصل لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين بعد مراجعة نتائج الفريق.

وخسر الاتحاد أمس أمام ضمك بهدفين لهدف في الدوري السعودي، ليتعقد موقف الفريق بالمسابقة المحلية.

وألحق ضمك الخسارة التاسعة بالاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/1 أمس الاثنين، في الجولة الـ18 من المسابقة.

وتلقى الاتحاد الخسارة التاسعة مقابل الفوز 5 مرات والتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد العميد عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

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