ضمك يلحق الخسارة التاسعة بنادي الاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

ألحق ضمك الخسارة التاسعة بمنافسه نادي الاتحاد، في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/1/ اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من المسابقة.

ولم يمهل ضمك منافسه الاتحاد كثيرا، حيث سجل بلال السعيداني هدفين في الدقيقتين التاسعة و12، حيث انتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وقلص الوافد الجديد ويلفريد بوني النتيجة للاتحاد بهدف في الدقيقة 67، لكنه لم يكن كافيا لمنع خسارة الزعيم.

وجدد ضمك فوزه على الاتحاد بعدما فاز بالنتيجة ذاتها في الدور الأول.

وتلقى الاتحاد الخسارة التاسعة، مقابل الفوز 5 مرات، والتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد العميد عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر (مؤقتا).

في المقابل، حقق ضمك الفوز الثالث في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل التعادل 5 مرات، و10 خسائر، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر (مؤقتا).

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 38 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط على النصر الثاني.