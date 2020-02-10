بعد الخسارة أمام ضمك.. جماهير نادي الاتحاد السعودي تفتح النار على تين كات

شنّت جماهير نادي الاتحاد هجوما لاذعا على المدرب الهولندي هنك تين كات عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق مساء اليوم أمام فريق ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح الاتحاد في وضع بالغ الصعوبة بعد هزيمته مساء الاثنين أمام ضمك 1/2 في الجولة الـ18 من الدوري السعودي حيث بات قريبا من مراكز الهبوط.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في حين ارتفع رصيد ضمك للنقطة 14 ليبتعد قليلاً عن المركز الأخير في المسابقة.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإقالة المدرب الهولندي تين كات قبل فوات الأوان.

وكتب المغرد عبدالله الهري: ”تين كات بداية المباراة يلعب بالجناح الأيمن في مركز الجناح الأيسر، يشرك المحور في مركز الجناح، كما أشرك الظهير في مركز الجناح أيضا في المباراه السابقة، ‏وهو متأخر في آخر الدقائق يخرج مهاجم ويدخل مهاجم“.

وأضاف ‏“هذا العبث وسط صمت إداري مستفز“.

تين كات بداية المباراه يلعب بالجناح الايمن في مركز الجناح الايسر ، يشرك المحور في مركز الجناح كما اشرك الظهير في مركز الجناح ايضاً في المباراه السابقه ..

وهو متأخر في اخر الدقايق يخرج مهاجم ويدخل مهاجم !

هذا العبث وسط صمت اداري مستفز !!!! pic.twitter.com/YtaICkwYfb — عبدالله الشهري (@biq__) February 10, 2020

في حين كتب المغرد ريان ”حتى تين كات نفسه مو عارف وش يبي بالضبط!! تبديلات مضحكه“.

حتى تين كات نفسه مو عارف وش يبي بالضبط !! تبديلات مضحكه — Rayyan (@10_rayyan) February 10, 2020

أما الإعلامي عادل الماس المقرب من إدارة الاتحاد فكتب ”الرئيس أنمار الحائلي يريد إقالة المدرب تين كات.. ونائبه أحمد كعكي يطالب بمنحه فرصة أخيرة في مباراة أولمبيك آسفي المغربي“.

وتابع ‏“هل تتم إقالة تين كات قبل أن يخرج العميد من كأس محمد السادس.. كما أخرجه من كأس خادم الحرمين الشريفين“.

الرئيس أنمار الحائلي يريد إقالة المدرب تين كات .. ونائبه أحمد كعكي يطالب بمنحه فرصة أخيرة في مباراة أولمبيك آسفي المغربي ..

"هل تتم إقالة تين كات قبل أن يخرج العميد من كأس محمد السادس ..كما أخرجه من كأس خادم الحرمين الشريفين". pic.twitter.com/NW7um56AOP — Adel Almas (@almas_adel) February 10, 2020

وعلق الإعلامي خالد القحطاني ”مع الهولندي كات الاتحاد فريق بطيء معدوم الحلول.. لكن من أعاد تين كات من الاعتزال إلى التدريب وقطع إجازة بوني بعد 9 أشهر بلا كرة قدم ووقّع معه كآخر صفقات الشتوية التي أتت وذهبت بلا حلول.. لا تتوقع منه إلا أن ينافس على الهبوط، الاتحاد في 3 سنوات شاهدت من إداراته العجب العُجاب“.

مع الهولندي كات الاتحاد فريق بطيء معدوم الحلول .. لكن من اعاد تين كات من الاعتزال الى التدريب وقطع اجازة بوني بعد 9 اشهر بلا كرة قدم ووقع معه كآخر صفقات الشتوية التي اتت وذهبت بلا حلول .. لاتتوقع منه الا ان ينافس على الهبوط، #الاتحاد في 3 سنوات شاهدت من اداراته العجب العُجاب — خالد القحطاني (@khaled_q28) February 10, 2020

وشارك الإعلامي محمد الغامدي موقفه وكتب ”محور يطلع جناح، ‏ظهير يلعب قلب دفاع، ‏جناح يرجع محور، ‏رأس حربة يصنع أهداف، ‏تكتيك ومستوى وتغيرات؟ شكرا يا تين كات“.

محور يطلع جناح

ظهير يلعب قلب دفاع

جناح يرجع محور

راس حربة يصنع اهداف

تكتيك ومستوى وتغيرات؟ شكرا يا تين كات pic.twitter.com/QtbHLZ9ueo — محمد الغامدي ، الماس (@mg_almas) February 10, 2020

إلى ذلك تحدثت مصادر إعلامية عن أن إدارة نادي الاتحاد قد قررت إقالة المدرب الهولندي وأن القرار سيصدر رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.