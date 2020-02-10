 بعد الخسارة أمام ضمك.. جماهير نادي الاتحاد السعودي تفتح النار على تين كات – إرم نيوز‬‎

بعد الخسارة أمام ضمك.. جماهير نادي الاتحاد السعودي تفتح النار على تين كات

بعد الخسارة أمام ضمك.. جماهير نادي الاتحاد السعودي تفتح النار على تين كات

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شنّت جماهير نادي الاتحاد هجوما لاذعا على المدرب الهولندي هنك تين كات عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق مساء اليوم أمام فريق ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح الاتحاد في وضع بالغ الصعوبة بعد هزيمته مساء الاثنين أمام ضمك 1/2 في الجولة الـ18 من الدوري السعودي حيث بات قريبا من مراكز الهبوط.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في حين ارتفع رصيد ضمك للنقطة 14 ليبتعد قليلاً عن المركز الأخير في المسابقة.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإقالة المدرب الهولندي تين كات قبل فوات الأوان.

وكتب المغرد عبدالله الهري: ”تين كات بداية المباراة يلعب بالجناح الأيمن في مركز الجناح الأيسر، يشرك المحور في مركز الجناح، كما أشرك الظهير في مركز الجناح أيضا في المباراه السابقة، ‏وهو متأخر في آخر الدقائق يخرج مهاجم ويدخل مهاجم“.

وأضاف ‏“هذا العبث وسط صمت إداري مستفز“.

في حين كتب المغرد ريان ”حتى تين كات نفسه مو عارف وش يبي بالضبط!! تبديلات مضحكه“.

أما الإعلامي عادل الماس المقرب من إدارة الاتحاد فكتب ”الرئيس أنمار الحائلي يريد إقالة المدرب تين كات.. ونائبه أحمد كعكي يطالب بمنحه فرصة أخيرة في مباراة أولمبيك آسفي المغربي“.

وتابع ‏“هل تتم إقالة تين كات قبل أن يخرج العميد من كأس محمد السادس.. كما أخرجه من كأس خادم الحرمين الشريفين“.

وعلق الإعلامي خالد القحطاني ”مع الهولندي كات الاتحاد فريق بطيء معدوم الحلول.. لكن من أعاد تين كات من الاعتزال إلى التدريب وقطع إجازة بوني بعد 9 أشهر بلا كرة قدم ووقّع معه كآخر صفقات الشتوية التي أتت وذهبت بلا حلول.. لا تتوقع منه إلا أن ينافس على الهبوط، الاتحاد في 3 سنوات شاهدت من إداراته العجب العُجاب“.

وشارك الإعلامي محمد الغامدي موقفه وكتب ”محور يطلع جناح، ‏ظهير يلعب قلب دفاع، ‏جناح يرجع محور، ‏رأس حربة يصنع أهداف، ‏تكتيك ومستوى وتغيرات؟ شكرا يا تين كات“.

إلى ذلك تحدثت مصادر إعلامية عن أن إدارة نادي الاتحاد قد قررت إقالة المدرب الهولندي وأن القرار سيصدر رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

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