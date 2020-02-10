ناقد رياضي يشكك في حصول نادي الهلال السعودي على المركز الرابع بكأس العالم للأندية (فيديو)

أثار الناقد الرياضي عايد الرشيدي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تشكيكه في مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، مطالبا مسؤولي ”الزعيم“ بإحضاره شهادة تؤكد حصولهم على المركز الرابع في البطولة العالمية.

وقال الرشيدي، خلال تواجده في قناة ”24 الرياضية“، مساء الأحد: ”نريد خطابا من الفيفا يشير إلى أن الهلال حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية وليس ورقة A4، وبتوقيع الأمين ورئيس الاتحاد وليس مجرد ورقة، وإذا أحضرتموه سأعتذر والهلال لم يحصل على المركز الرابع ولم يعترف الفيفا كما اعترف الاتحاد والذي شارك وأخذ شهادة بمشاركته رسميا سأعترف بها“.

عايد الرشيدي : نبي خطاب من الفيفا ان الهلال حقق المركز 4 وليس ورقة A4

عبدالرحمن الجماز : يعني تبي خرقه . الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/X2Khvq3zc8 — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) February 9, 2020

وأضاف: ”نادي الاتحاد هو الذي حصل على شهادة من الاتحاد الدولي بتوقيع رئيس وأمين عام الاتحاد فهو احتل المركز الرابع عالميا، نريد من الهلاليين شهادة تؤكد أنه صاحب المركز الرابع، مشاركة الهلال في العالمية وقعها عنه مسؤول شركة (علي بابا) وليس مسؤول الفيفا، وحتى مباراة الهلال والفريق المكسيكي كانت مع الرديف“.

اضحك ملء شدقيك ..????

يقول الهلال ما وصل رابع العالم وماعنده شهادة من الفيفا خلاص جيبوا خرقة وعلقوها في النادي يا هلاليين عشان يصدق عايد الرشيدي ????‍♂️????. #الهلال_شاهرخودرو pic.twitter.com/9xZixyluxC — بندر العبدلي (@Bandar_696) February 10, 2020

عبدالرحمن الجماز : مباراة الهلال و الفريق المكسيكس " وش هي "

عايد الرشيدي : الرديف

عبدالرحمن الجماز ايه وش هي

عايد الرشيدي : مفروض ما تجيبونها وما اعترف فيها . الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/uWTR72Ni5X — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) February 9, 2020

وأردف: ”الاتحاد الدولي يعترف فقط بالفرق الثلاث الأولى ومفيش مركز رابع“، ورد عليه الناقد محمد الذايدي، قائلا: ”إذا اثبت الزميل عايد الرشيدي أن النصر كان في المركز السادس في البطولة التجربية عام 2000 سأعتزل الإعلام“.

محمد الذايدي: إذا اثبت الزميل "عايد الرشيدي" ان النصر كان في المركز السادس في البطولة التجربية عام 2000 … سأعتزل الإعلام

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الحصاد الرياضي pic.twitter.com/LY6bpoWtjk — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) February 9, 2020

ويستهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيراني، اليوم الاثنين.

ونجح الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالعام الماضى 2019، ليتأهل لمونديال الأندية الذي أقيم في قطر، فيما حصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017، كما سجل ”الزعيم“ ظهوره في جميع النسخ خلال هذه الفترة وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط.

الرشيدي يريد خطاب ترشيح يؤكد ان الهلال رابع العالم..بكلامه يشكك بالانجاز وباستقبال خادم الحرمين وسمو ولي العهد للزعيم العالمي الهلال من يقمع هذه الاشكال…!#الهلال_عقد_قرن_زعامه_عالمي https://t.co/NTc1XvqULB — دواس الفراج (@barzan1386) February 9, 2020

وفي السنوات العشر الأخيرة كان الهلال الفريق الوحيد الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي مرتين.

وعادل الهلال إنجاز فريق الاتحاد بحلوله في المركز الرابع لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الثالث، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3.