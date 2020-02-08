سوشيال ميديا الرياضة: راشفورد يشارك في اليوم العالمي للكتاب.. وفينالدوم يدخل سباق السيارات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو في نزهة صباحية

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه في الفريق، وعلق اللاعب قائلا: ”نزهة الصباح“.

راشفورد يشارك في اليوم العالمي للكتاب

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يقرأ أحد الكتب، وعلق اللاعب قائلا: ”الحصول على بعض القراءة قبل اليوم العالمي للكتاب، بينما لا يمكنني التدريب جسديا في الوقت الحالي، على الأقل يمكنني ممارسة عقلي، استمتعوا بإجازة جيدة جميعا“.

لوكاس مورا يهدي قميصه إلى نجله

نشر لوكاس مورا، لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله الذي ظهر وهو يرتدي قميص أبيه، وعلق اللاعب قائلا: ”شريكي الصغير“.

ليفاندوفسكي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

نشر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شقيقته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا أختي“

دافيد لويز يكسب التحدي

نشر دافيد لويز، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات الفريق وظهر اللاعب في صراع على الكرة مع زميله غرانيت شاكا، وعلق لويز، قائلا: ”لا تحاول يا أخي، هي لي“.

سان ميغيل يبحث عن مباريات فريقه

نشر أرديان سان ميغيل، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو في حالة حزن، وعلق اللاعب قائلا: ”عندما تدرك أنها لا توجد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للريدز في نهاية هذا الأسبوع“.

فينالدوم يدخل سباق السيارات

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يرتدي خوذة سباق السيارات، وعلق اللاعب قائلا: ”هل أنت مستعد للسرعة القصوى في الصحراء مع جيني“.

Are you ready for the ‘Top Gear Gini Desert Edition?’???????????????? pic.twitter.com/hSSP6hbAAd — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 8, 2020

موستافي يمتدح مدربه آرتيتا

نشر شكودران موستافي، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه آرتيتا، وأعرب اللاعب عن امتنانه بتواصل مدربه مع جميع اللاعبين حيث علق قائلا: ”التواصل هو مفتاح التحسن“.

Communication is the key to improvement ???????? #SM20 pic.twitter.com/zWzmAJROGG — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 8, 2020

محمد الشلهوب يقدم القهوة لغوميز

نشر غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله محمد الشلهوب وهو يقدم له القهوة، وعلق غوميز، قائلا: ”شكرا لكابتننا محمد شلهوب من هو أسطورة إنسانية ورياضية حقيقية“.

Thank you to our captain @mbsh_10 who is a true human and sporting legend for this cup of Gahwa. Gahwa will keep the lion in shape to keep our territory and maintain our place, during the next championships , especially Asia. #GomisGahwa ☕???????????????? pic.twitter.com/L4uV42h3wq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 8, 2020

أسطورة الزمالك يحيي ذكرى الشهداء

حرص حازم إمام أسطورة نادي الزمالك على إحياء ذكرى سقوط 20 شهيدا من مشجعي نادي الزمالك في ذكرى أحداث إستاد الدفاع الجوي، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”المعني الحقيقي للوفاء والانتماء، في الجنة إن شاء الله“.