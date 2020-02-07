سوشيال ميديا الرياضة: دي خيا يغازل صديقته.. وراموس يعتذر لجماهير ريال مدريد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما يشارك أحد أطفال القدرات الخاصة استعراض المهارات

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يشارك أحد أطفال القدرات الخاصة فقرة لاستعراض المهارات، وعلق اللاعب قائلا: الحمد لله.

باتشواي يتحدث مع ببغاء

نشر ميتشي باتشواي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يتحدث مع ببغاء أثناء تواجده بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

راموس يعتذر لجماهير ريال مدريد

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، ووجه اللاعب اعتذاره لجماهير النادي الملكي بعدما ودع ناديه بطولة كأس إسبانيا أمس، حيث علق اللاعب: الهزيمة مؤلمة ولكن يجب أن تعلمنا شيئًا، هناك أهداف أكثر أهمية في المستقبل وسنقدم لهم كل شيء، شكرًا للجماهير على دعمها.

ويلي كاباييرو في مباراة كرة سلة

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تواجده في إحدى مباريات كرة السلة، وعلق الحارس: لا توجد كلمات يمكن أن تصف هذا الشعور، أفضل لاعب في الملعب.

دي خيا: صديقتي تستحق لقب الأفضل

نشر دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من صفحة صديقته المغنية الإسبانية إيدروني غارسيا، بعدما تم اختيار أغنيتها الأخيرة هي الأفضل، وعلق الحارس قائلا: الأفضل.

The best ♥️ https://t.co/WWiy05XNcq — David de Gea (@D_DeGea) February 7, 2020

مولر يلعب مع الدجاج

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب مع الدجاج، وعلق اللاعب مبدياً سعادته بتلك اللحظة.

هاري كين يعلن اقتراب عودته

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب من جديد، وعلق اللاعب: كل يوم تحقيق تقدم.

موستافي يشيد برحلة دبي

نشر شكودران موستافي لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل فندق إقامة الفريق بدبي، وعلق اللاعب: قضيت وقتًا رائعًا هنا في دبي مع عائلتي وأعيد شحن طاقتي، دعنا نعود إلى العمل والاستعداد.

Had a wonderful time here in Dubai ???????? with my family ????‍????‍????‍???? and recharged the battieres ???? Let`s get back to work and prepare for @NUFCduba ???????? #SM20 pic.twitter.com/0hvJJAplI8 — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 7, 2020

ماسون جرينوود ينضم لفيفا 2020

نشر ماسون جرينوود لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وأعلن اللاعب انضمامه إلى لعبة فيفا 2020 حيث علق قائلا: هذا هو المطلوب الانضمام للعبة فيفا 2020، الوتيرة، الرماية، المراوغة.

أحمد الشيخ يدعم لاعب الزمالك المريض بالسرطان

حرص أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي المصري على دعم ناشئ نادي الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان، حيث علق الشيخ عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: شفاك الله وعفاك يا بطل كلنا معاك أدعم سعد محمد.