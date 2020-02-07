نادي النصر السعودي يرد على تقارير رحيل البرازيلي بيتروس عن العالمي

كشفت مصادر وثيقة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بشأن اللاعب البرازيلي بيتروس ورحيله عن صفوف الفريق.

ونفت تلك المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ ما أوردته صحيفة ”عكاظ“ السعودية بأن اللاعب لن يكون نصراوياً الموسم المقبل، بعدما وقّع لنادٍ آخر لم تذكر الصحيفة اسمه.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إن اللاعب استغل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده ووقع لنادٍ لم يتم الكشف عنه، حيث سيبدأ معه الموسم القادم.

وشدد المصدر النصراوي على أن اللاعب يرغب البقاء في صفوف النصر، وأنه ينتظر دخوله في مفاوضات لتجديد تعاقده علما بأن إدارة النصر تتمسك باللاعب.

وانضم بيتروس للنصر في صيف 2018 حيث وقع تعاقداً مدته موسمان، علماً بأنه دخل الفترة الحرة من عقده الشهر الماضي.

واللاعب يجيد في مركز المحور ويلعب بصفة أساسية مع الفريق، وتعتبره جماهير النصر أحد أيقونات الفريق التي لا يمكن الاستغناء عنها.