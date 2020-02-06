حقيقة هجوم جماهير نادي النصر السعودي على عبدالرزاق حمدالله بعد التعادل أمام الفتح (فيديو)‎

صبت جماهير نادي النصر السعودي جام غضبها على لاعبي فريقها وجهازه الفني، بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع الفتح.

وهتفت الجماهير ضد اللاعبين عقب التعادل، وذلك أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الجماهير وهي تقول، لحمد الله ”يا بكاية“، ولكن نفى الإعلامي عبدالعزيز المريسل هذه الأنباء، ونشر الفيديو الأصلي الذي كانت تهتف فيه الجماهير لحمدالله ويطالبهم هو بدعم الفريق.

بعض الجماهير الغير نصراوية نشرت مقطع فيديو اثناء تجمهر جماهير #النصر بعد لقاء #النصر_الفتح و تم تركيب صوت ( يا بكايه) عليه ، و الحقيقة ان الجمهور كان يردد عبارات تشجيعية بإسم حمدالله و هنا المقطع الأصلي

جمهور النصر دائماً و أبداً يدعم نجومه@Hamedallah_9

. pic.twitter.com/u2quvZtpOh — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 6, 2020

جمهور النصر بعد المباراة

يرددون يا بكايه حمدالله

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وفرض الفتح المتعثر التعادل 1-1 على مستضيفه النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب مع الهلال المتصدر اليوم الخميس.

ومنح المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الموسم الماضي، التقدم للنصر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء نفذها بنجاح في مرمى الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.

وأدرك علي الحسن التعادل للضيوف في الدقيقة 70 بعد تمريرة بينية رائعة من ماجد كنبه جعلت الحسن في وضع انفراد بمرمى براد جونز حارس النصر، ليسجل في الشباك من مدى قريب.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، بينما رفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.