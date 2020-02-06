النصر يتعثر أمام الفتح ويؤمن للهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فرض الفتح المتعثر التعادل 1-1 على مستضيفه النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب مع الهلال المتصدر اليوم الخميس.

ومنح المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الموسم الماضي، التقدم للنصر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء نفذها بنجاح في مرمى الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.

وأدرك علي الحسن التعادل للضيوف في الدقيقة 70 بعد تمريرة بينية رائعة من ماجد كنبه جعلت الحسن في وضع انفراد بمرمى براد جونز حارس النصر، ليسجل في الشباك من مدى قريب.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، بينما رفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.