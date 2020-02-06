أهداف مباراة النصر والفتح.. 1/1 (فيديو)

تقدم عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الفتح، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.
وتعادل علي الحسن للفتح في الدقيقة 70.
62' هدف للنصر! ⚽
#حمدالله يفتتح التسجيل من ركلة جزاء
#النصر 1 : 0 #الفتح
#النصر_الفتح
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/6Zhi63hVsA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 6, 2020
70' هدف للفتح! ⚽
#علي_الحسن يسجل هدف التعادل
#النصر 1 : 1 #الفتح
#النصر_الفتح
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/XI2RINoUTr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 6, 2020
ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل ملاحقة الهلال الذي أصبح متصدرًا ترتيب جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عنه، وذلك بعدما حقق ”الزعيم“ فوزًا كبيرًا على حساب الرائد بنتيجة 3-1.
وكان النصر تعادل في الجولة الماضية بصعوبة كبيرة مع نظيره ضمك بنتيجة 1-1، لينجح الهلال في اغتنام الفرصة والقبض على صدارة الدوري.