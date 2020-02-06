أهداف مباراة النصر والفتح.. 1/1 (فيديو)

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يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل ملاحقة الهلال الذي أصبح متصدرًا ترتيب جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عنه.