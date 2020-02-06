 أهداف مباراة النصر والفتح.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة النصر والفتح.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة النصر والفتح.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الفتح، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وتعادل علي الحسن للفتح في الدقيقة 70.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل ملاحقة الهلال الذي أصبح متصدرًا ترتيب جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عنه، وذلك بعدما حقق ”الزعيم“ فوزًا كبيرًا على حساب الرائد بنتيجة 3-1.

وكان النصر تعادل في الجولة الماضية بصعوبة كبيرة مع نظيره ضمك بنتيجة 1-1، لينجح الهلال في اغتنام الفرصة والقبض على صدارة الدوري.

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