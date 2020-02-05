أهداف مباراة الهلال والرائد.. 2/1 للزعيم (فيديو)

تقدم كارلوس إدواردو قائد نادي الهلال بهدف في شباك الرائد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأحرز إدواردو هدفه في الدقيقة السادسة من بداية المباراة من متابعة لعرضية زميله.

وأضاف غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وقلص محمد فوزير النتيجة وأحرز الهدف الأول للرائد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ويحتل الهلال صدارة المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام النصر، فيما يحتل الرائد المركز السادس برصيد 27 نقطة.

والتقى الهلال والرائد 23 مرة في دوري المحترفين السعودي، إذ فاز الهلال في 19 مباراة مقابل مرة واحدة فقط للرائد وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

وتحظى هذه المباراة بأهمية بالغة للفريقين خاصة وأن كلاهما يسعيان لحصد نقاط المباراة كاملة، فالهلال يعلم تماماً أن أي نتيجة غير الفوز قد تكلفه فقدان الصدارة لمصلحة النصر، إذا فاز على الفتح غدًا الخميس.

في المقابل يريد الرائد الفوز بهذه المباراة للانفراد بالمركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، أو الاحتفاظ بمركزه خاصة وأنه يبتعد عن الشباب بفارق نقطتين فقط.

ويقدم فريق الرائد أداء رائعاً تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي مدرب الفريق، والذي طالب لاعبيه بضرورة مواصلة تقديم عروض قوية وإحراج الهلال على أرضه ووسط ملعبه وعدم الشعور بالخوف من قوة فريق الهلال.