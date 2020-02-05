حقيقة عرض نادي الهلال السعودي ضم فالكاو ورحيل غوميز

نفت مصادر قريبة الصلة بنادي الهلال السعودي، تفكير الإدارة في ضم اللاعب الكولومبي الشهير رادميل فالكاو لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصادر إن الصحف التركية دأبت في الفترة الأخيرة على اختلاق العروض للاعبي أنديتها، وتحديدا من الدوري السعودي، مثلما تردد سابقا عن اللاعب السنغالي ندياي.

وكانت تقارير صحفية تركية قد تحدثت عن تفاصيل عرض الهلال ضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لاعب غالطة سراي التركي لضمه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”aksam“ فإن الإدارة الهلالية مستعدة لدفع نحو 12 مليون يورو في مقابل ضم اللاعب الذي تغيب كثيرا عن المشاركة مع الفريق في الدور الأول بسبب الإصابة.

وزعمت الصحيفة أن الإدارة الهلالية لا ترغب في تجديد التعاقد مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز، وهو ما نفته تلك المصادر، مشددة على أن تجديد التعاقد مع غوميز له أولوية قصوى.

لاشئ أكثر أهمية عن العائلة والمنزل، و أشعر وكما أنني في منزلي هنا فالسعودية????????. شكرا لكل المحبة التي تشاركونني فيها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا ???????? ???? @mahinesef pic.twitter.com/giBCSAaBXq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 3, 2020

وانضم غوميز صاحب الـ34 عاما لصفوف الهلال في أغسطس 2018 الماضي قادما من غالطة سراي التركي، وينتهي تعاقده مع “الزعيم” في يونيو 2020.

وشارك المهاجم الفرنسي في 21 مباراة بالموسم الحالي (16 في الدوري السعودي، و3 في مونديال الأندية، و2 في كأس الملك) أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 4 أخرى.

ونشر غوميز عبر حسابه الشخصي على تويتر مؤخرا فيديو له خلال وجوده في المملكة رفقة أسرته، معلقا: ”لا شيء أكثر أهمية من العائلة والمنزل. وأشعر كأنني في منزلي هنا في السعودية”.

وأضاف: ”شكرا لكل المحبة التي تشاركونني إياها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا”.