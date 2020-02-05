تقرير: الدوري السعودي الأعلى في القيمة السوقية بقارة آسيا

كشفت تقارير صحفية أن الدوري السعودي للمحترفين احتل، لأول مرة، صدارة التصنيف الآسيوي، بصفته الدوري الأغلى في القارة الآسيوية حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ الألماني العالمي، المختص بالقيمة السوقية للدوريات العالمية وانتقالات اللاعبين، متفوقا على الدوريات الصينية واليابانية والكورية، وغيرها من الدول التي اعتادت على احتلال تلك الصدارة.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن الدوري السعودي بات في المركز الـ23 عالميا، حيث أتى بعد 10 دوريات في قارة أوروبا، و6 دوريات في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، وباتت أعلى قيمة سوقية من جميع دوريات أفريقيا وأوقيانوسيا، أي ما يوازي نصف الكرة الأرضية تقريبا.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين 373.43 مليون يورو، متفوقا على الدوري الصيني الذي تبلغ قيمته السوقية 366.70 مليون يورو، ثم الدوري الياباني الذي حل ثالثا بقيمة سوقية بلغت 357.68 مليون يورو، وهي الدوريات الوحيدة في القارة التي بلغت قيمتها السوقية 350 مليون يورو وأكثر، فيما لم تتجاوز القيمة السوقية لأي دوري آخر في آسيا أكثر من 200 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، إن الأندية السعودية صرف ما يتجاوز 300 مليون ريال سعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2020 التي أغلقت أبوابها مساء الجمعة الماضي.

وفي عام 2018 احتل الدوري السعودي المركز الثالث، حيث جاء الدوري الصيني في صدارة قائمة أغلى المسابقات الآسيوية، بعدما وصلت القيمة السوقية للاعبيه إلى 469.33 مليون يورو، تلاه الدوري الياباني بـ282.38 مليون يورو، وحل الدوري السعودي ثالثاً بـ281.53 مليون يورو.

وكان نادي الهلال السعودي توج العام الماضي بلقب دوري أبطال آسيا، وسجل مشاركة ناجحة في كأس العالم للأندية، وصرفت الأندية السعودية ما يتجاوز 300 مليون ريال سعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2020 التي أغلقت أبوابها يوم الجمعة الماضي.