التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد الرائد اليوم في الدوري السعودي

يصطدم نادي الهلال بنظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، على أرضية استاد الملك سعود.

يتصدر فريق الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، من 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل خمس مرات، وخسر مواجهة وحيدة.

وفي المقابل، يستقر فريق الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة، من 16 مباراة، إذ فاز في 8، وتعادل ثلاث مرات، وخسر في 5 مناسبات.

الهلال حقق فوزا ثمينا في آخر مواجهة أمام الرائد بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدور الأول.

الفريقان التقيا في 23 مباراة سابقة، حقق الهلال 19 انتصارا، فيما فاز الرائد في لقاء وحيد عام 2013، وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

زار لاعبو الهلال خلال هذه المواجهات شباك الرائد بـ51 هدفا، فيما حين هز الرائد شباك الأزرق بـ12 هدفا.

موعد مباراة الهلال والرائد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 8:20 مساءً بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق بلال علام.

تشكيل الهلال المتوقع:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، عبد الله الحافظ، مدالله العليان، عبد الله عطيف، وسلمان الفرج.

الوسط: كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، وأندريه كاريلو.

الهجوم: بافيتمبي غوميز

تشكيل الرائد المتوقع:

حراسة المرمى: عزالدين دوخة.

خط الدفاع: محمد العامري – عبدالله الفهد – إيزيكيل بالوميك – ومحمد الشريمي.

الوسط: جلال الداودي – سلطان الفرحان – وأرناو دجوم.

الهجوم: محمد فوزير – رائد الغامدي – وأحمد الزين