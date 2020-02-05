رئيس الاتحاد السعودي يكشف حقيقة ”تقليص“ عدد الأجانب في الدوري.. ويرد على اتهامات مجاملة ناديي الهلال والنصر

تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على التقارير التي أشارت إلى تخفيض عدد الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما رد على الاتهامات بمجاملة ناديي الهلال والنصر.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، بين تعاقد الأندية الكبرى، مع الصفقات المحلية وتجاهل الأجنبية في سوق الانتقالات الشتوية، بأنها مقدمات لتقليص عدد المحترفين، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونفى المسحل في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص عدد الأجانب، مؤكدا على بقاء الـ7 محترفين، في الموسم المقبل.

وأشار: ”اقترحنا على الاتحاد الآسيوي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، والموضوع في طور النقاش، ومن الصعب تفعيله بالنسخة الحالية، وبنسبة 99% لن يتم تغيير عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل“.

وشدد المسحل، على أن قيد 4 أجانب فقط في قائمة الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا، يؤثر عليها بـ“السلب“، لأنها طوال الموسم الرياضي، تعتمد على سبعة محترفين.

وأكد: ”المملكة تشهد حراكا رياضيا ونجحنا في استضافات كثيرة، ومن المبكر الحديث عمن سيستضيف افتتاح كأس آسيا 2027، والأردن والعراق قدمتا ملفاتهما، وسنحتاج لمنشآت جديدة وتطوير بعضها، وفرصتنا قوية لاستضافة البطولة الأكبر بالقارة، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وهيئة الرياضة“.

وواصل: ”لم يتم أي تنسيق مسبق في السياسة الإعلامية بين هيئة الرياضة واتحاد الكرة، وكثرة التعليقات الإعلامية ستفقدنا التركيز على عملنا بالاتحاد، ومتى ما تطلب الأمر وجود متحدث رسمي للاتحاد سنقوم بذلك“.

وحول نفوذ بعض الشخصيات والاتهامات بمجاملة ناديي الهلال والنصر، علق: ”طيلة عملي في اتحاد الكرة لم أر أو أسمع بأي توجيه في أي قضية وبأي خصوص لصالح طرف محدد، ولو حدث ذلك أمامي لن أستمر في رئاسة الاتحاد، وهناك من يستمتع بترويج نظرية المؤامرة ويستفيد منها“.

وعن لاعب المواليد أحمد مصطفى، قال: ”هدفنا من مشروع المواليد كان دعم المنتخب السعودي، وتمت دراسة احتجاج الاتحاد على مشاركة المصري أحمد مصطفى كلاعب مواليد من لجنة الاحتراف والاستئناف وأكدوا عدم صحته“.

وأضاف: ”طيلة عضويتي في لجنة الانضباط الدولية لم يصلني أي اتصال من رئيس الفيفا، وأي لاعب مواليد يحمل جواز سفر سعودي سيعامل كلاعب محلي، وبإمكان أحمد مصطفى الانضمام للمنتخب السعودي طالما أنه لم يمثل المنتخب الأول لبلاده“.

وعن مدى قانونية تسجيل ثلاثة لاعبين مواليد لنادي النصر بدوري أبطال آسيا، رد المسحل: ”كلهم يملك جوازات سفر سعودية ورفعت أسماءهم ولم ترد أي ملاحظة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وتابع: ”الاتحاد الآسيوي يطلب الهوية الوطنية لتسجيل أي لاعب في أبطال آسيا، وتحدثت مع الآسيوي وطالبت بتطابق أنظمتهم مع أنظمة الفيفا“.

عن الاتهامات الموجهة للجنة الانضباط والأخلاق، أردف: ”كل لجان الانضباط في العالم لا تظهر إعلاميا ولا تبرر قراراتها، ورئيس لجنة الانضباط خبير ومتمرس في الشؤون القانونية، وبعض الحكام الأجانب لا يكتب التقرير النهائي للمباريات“.

عن المنتخبات الوطنية والمدرب هيرفي رينارد، أوضح: ”بناء المنتخبات الوطنية مشروع مهم ونريد تقديم عمل مقنع فيه، وهيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، وهو المسؤول الأول عن كل الشؤون الفنية الخاصة بالمنتخب“.

وبخصوص مشاكل التحكيم وتقنية الفيديو بالدوري، أكد: ”6 دول فقط نستطيع إحضار حكام منها للدوري السعودي، والاتحاد الأوروبي منزعج من كثرة سفر الحكام للدوري السعودي بسبب الإجهاد، ولا يستطيع أي مخرج تلفزيوني للمباراة التلاعب باللقطات المعروضة لـVAR، وجميع الكاميرات التلفزيونية المستخدمة لنقل المباراة متوفرة في غرفة الـVAR“.

عن إمكانية تشفير الدوري ونقل البطولة الآسيوية، استطرد: ”حقوق النقل التلفزيوني يجب أن تشرف عليه رابطة دوري المحترفين، ويجب تعديل وضع حقوق النقل التلفزيوني للدوري، وحقوق دوري أبطال آسيا في السعودية متاحة لأي مستثمر يرغب بنقلها تلفزيونيا وقد نشاهده على (قناة سعودية)، لو تم تشفير الدوري السعودي، فالأهم أنه سيكون بسعر متاح للجميع“.