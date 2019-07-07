ياسر المسحل يتحدث عن مدرب المنتخب السعودي الجديد.. ومكان إقامة كأس السوبر (فيديو)

شدد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إقامة كأس السوبر السعودي داخل المملكة العربية السعودية.

وسيكون طرفا مباراة كأس السوبر السعودي هما النصر بطل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كأس السوبر السعودي الآن إحدى المسابقات تحت اسم كأس الرياضة العامة للسوبر السعودي، والأفضل أن يتم سؤال الإخوة في الهيئة عن هذا الأمر“.

وأضاف: ”أستبعد أن تقام مباراة كأس السوبر خارج المملكة العربية السعودية، ولا أعلم وجود أي اتفاق بخصوص إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لكن أيضًا لا أريد الحديث عن أي أمر يتعلق بالمسابقة، لأنها من اختصاص الهيئة العامة للرياضة“.

كما كشف المسحل أنه تم قطع شوط كبير من أجل حسم اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، وأكد أنه من الصعب الإفصاح عن أي تفاصيل تخص اسم المدرب أو مدرسته.

وأشار: ”ملف التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي هو أول الملفات التي نناقشها، قطعنا شوطًا جيدًا جدًا مع عدد من المدربين، لكن حاليًا نحن في فترة المفاوضات، وهذا يلزمنا بعدم التصريح عن الاسم أو المدرسة“.

وأضاف: ”نطمح أن يكون الاسم صاحب سيرة ذاتية ممتازة وأن يتوافق مع كرة القدم السعودية“.

وأتم: ”يجب أيضًا أن يكون لهذا المدرب الرغبة في تحقيق نجاحات مع المنتخب السعودي“.

كما تحدث عن مسألة تواجد الحكام الأجانب في البطولة، قائلًا: ”سيعود الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري المحترفين، مستحيل أن نظل نأتي بحكام أجانب فقط“.

وأردف: ”من الصعب الآن الإجابة عن هل سيزيد عدد اللاعبين الأجانب أو سيستمر كما هو أم سينقص“.