محمد العويس يرد على تقارير تمرده على النادي الأهلي السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة

رد محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، على التقارير التي ربطت غيابه عن الفريق بغضبه من عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكانت شائعات انتشرت عن مطالبة العويس إدارة ناديه بمستحقات مالية متأخرة، واشتراطه تسلُّمها قبل العودة.

وقال العويس في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“، إنه كان يكمل مراحل الاستشفاء بعد العملية التي أجراها أخيرا في وجهه نتيجة إصابته في لقاء الفيصلي بالدوري بكسر عظمة الوجه، وألَّا علاقة لمستحقاته المالية المتأخرة باختفائه عن نادي طيلة الأيام الماضية.

وأوضح العويس، أنه لا يرغب في الحديث عن أي موضوعات مالية تخصه، لأن تركيزه منصب حاليا على العودة إلى الفريق وحماية مرماه، مشيرا إلى أن النادي يمر بفترة حساسة، تتطلب وقوف الجميع معه، ودعم الكيان بعيدا عن أي أخبار سلبية قد تضر بمصلحة الفريق.

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن المستحقات المالية المتأخرة للعويس، تصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون، تتمثل في ثلاث دفعات من مقدم عقده الذي أبرمه مطلع عام 2017.

وأضافت المصادر نفسها، أن اللاعب طالب بالمبالغ من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في النادي، وإدارة أحمد الصائغ، المعفى أخيرا، ووعده الأول أكثر من مرة بتسليمه جزءا منها، لكنه لم يتسلمها حتى الآن.

وأبانت المصادر، أن جميع رواتب اللاعب الشهرية منتظمة، وتكمن مشكلته في الدفعات المالية المتأخرة من مقدم العقد.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.